Во вторник, 30 июня, Кот-д'Ивуар и Норвегия сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Игра состоится на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

30 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Следить за ключевыми событиями встречи Кот-д'Ивуар — Норвегия можно в матч-центре на нашем сайте.

В групповом этапе Кот-д'Ивуар набрал шесть очков и вышел в плей-офф со второго места. В 1-м туре сборная победила Эквадор со счетом 1:0, во 2-м туре проиграла Германии (1:2), в 3-м туре обыграла Кюрасао — 2:0.

В групповом этапе Норвегия с шестью очками вышла в 1/16 финала со второго места. В 1-м туре норвежцы победили Ирак со счетом 4:1, во 2-м туре обыграли Сенегал — 3:2, в 3-м туре проиграли Франции — 4:1.