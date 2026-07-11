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11 июля, 11:45

Коростелев рассказал о любимой сборной на ЧМ-2026 и сравнил лыжи с футболом

Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
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Российский топ-лыжник Савелий Коростелев, выбравший Аргентину и Испанию в качестве любимых сборных в своем профиле на «Кинопоиске», поделился ожиданиями от финала чемпионата мира.

«Я болею за «Барселону», поэтому, конечно, это повлияло на мой выбор любимых команд на чемпионате мира. У меня сейчас две основные команды, которые я бы хотел увидеть в финале. Это Аргентина и Испания», — сказал Савелий «Кинопоиску».

Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Также Коростелев сравнил влияние локации проведения соревнований в лыжном спорте и в футболе: «Да, в лыжах влияют локации. Думаю, что сейчас в футболе вполне возможно, что влияют локации в том числе, потому что кто-то играет в Канаде, кто-то играет в Мексике — все-таки разные климатические пояса. Помню информацию о том, что перед матчем Мексика — Англия футболистам Англии разрешили выпить виагру, чтобы стабилизировать их состояние на столь высотном стадионе. Так что я уверен, что расположение влияет. И также некоторые команды, допустим, базируются в одном городе, и им не нужно переезжать на матч в другой. И эти перелеты тоже сказываются на восстановлении футболистов».

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В одном из интервью Савелий Коростелев сказал, что «уже четыре года ходит в статусе перспективного чувака». О таких же «перспективных чуваках» в любимых сборных рассуждает спортсмен: «В сборной Аргентины, к сожалению, не могу выделить такого перспективного чувака, потому что все-таки у них состав возрастной очень. И я не знаю, как у них будет вообще с командой уже на следующем чемпионате мира, потому что как-то тревожно за их будущее. А в сборной Испании — наоборот. У них один из самых молодых составов — просто россыпь сейчас молодых перспективных чуваков. Есть ребята, которые уже играют на мировом уровне: Кубарси, Ямаль, которые все еще в статусах перспективных чуваков, им всего по 18-19 лет. Есть ребята, которые также вышли из Барселоны — это Педри, Гави, Берналь».

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Чемпионат мира по футболу 2026

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