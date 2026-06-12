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12 июня, 05:50

Корея — Чехия: команды не забили голов в первом тайме матча чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Завершился первый тайм матча группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Кореи и Чехии. Команды не забили голов за 45 минут игры.

Корейцы нанесли 8 ударов по воротам соперника, а чехи — 2. При этом по ударам в створ — 1-0. Ожидаемые голы (xG) — 0.52 — 0.29. По владению мячом — 55 — 45.

Игра проходит в мексиканском городе Сапопан на стадионе «Эстадио Акрон».

В матче открытия ЧМ-2026 Мексика переиграла ЮАР (2:0) и с 3 очками идет на первом месте в группе A.

Чемпионат мира. Группа A.
12 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)
Корея
2:1
Чехия
Футболисты сборной Мексики празднуют гол Рауля Хименеса в&nbsp;ворота сборной ЮАР.Мексика разобралась с ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Среди троих удаленных — железнодорожник Монтес
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