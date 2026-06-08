Колумбия переиграла Иорданию, Ариас оформил дубль

Колумбия победила Иорданию в товарищеском матче в американском Сан-Диего — 2:0.

Счет на 41-й минуте открыл нападающий Джон Ариас, которому ассистировал полузащитник Хамес Родригес. На 55-й минуте Ариас оформил дубль — ему ассистировал защитник Сантьяго Ариас.

На 90-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Иордании Амер Хамоус — он получил вторую желтую карточку.

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Колумбия сыграет с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном. Иордания встретится с Аргентиной, Алжиром и Австрией.

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