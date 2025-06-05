Сборные КНДР и Киргизии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Северной Кореи и Киргизии встречаются в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в четверг, 5 июня. Игра на нейтральном поле в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начинается в 21.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать сайт tvstart.ru. Ход и результат игры КНДР — Киргизия отслеживайте в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

05 июня 2025, 21:15. ()

Команды выступают в группе А и замыкают турнирную таблицу: Киргизия — на пятом месте с 6 очками, а КНДР — на шестом, утратив шансы на попадание в финальную часть ЧМ-2026. Предыдущая встреча соперников состоялась в октябре 2024 года и завершилась победой Киргизии со счетом 1:0.