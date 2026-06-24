Швейцария и Канада сыграют на чемпионате мира-2026 24 июня

Сборные Швейцарии и Канады сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в среду, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Группа B.

24 июня, 22:00. BC Place (Ванкувер)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Швейцария — Канада можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Швейцарии набрала 4 очка и занимает второе место в группе В, команда Канады с 4 очками идет на первой строчке в квартете.