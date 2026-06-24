Швейцария — Канада: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу
Швейцария и Канада сыграют на чемпионате мира-2026 24 июня
Сборные Швейцарии и Канады сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в среду, 24 июня. Игра пройдет на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Начало — в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Швейцария — Канада можно в матч-центре на нашем сайте.
Сборная Швейцарии набрала 4 очка и занимает второе место в группе В, команда Канады с 4 очками идет на первой строчке в квартете.
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