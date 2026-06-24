Суперкомпьютер Opta назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира-2026

Суперкомпьютер Opta после двух туров группового турнира чемпионата мира-2026 определил нового фаворита на победу в турнире.

На первое место в списке главных претендентов на титул вышла сборная Аргентины, вероятность победы которой программа оценивает в 15,46%. На второй строчке располагается Франция (15,06%), на третьей — Испания (12,48%).

В топ-6 фаворитов также входят сборные Англии (9,48%), Португалии (6,71%) и Германии (6,60%).

Перед стартом ЧМ-2026 суперкомпьютер Opta считал фаворитом Испанию, а после первого тура назвал главным претендентом на трофей Францию.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем принимают участие 48 сборных.