Защитник сборной Португалии Мендеш о голе со штрафного в ворота Узбекистана: «Это была наигранная комбинация»

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш рассказал о своем голе, забитом со штрафного в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Узбекистана.

Во вторник, 23 июня, португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.

«Это была наигранная комбинация. Все ждут, что Криштиану пробьет. Такое можно будет повторить — может, не со мной, но с другими игроками», — сказал Мендеш в эфире TVI.

Он также отметил, что сборная Португалии не обращает внимание на критику.

«Мы довольны, были очень сконцентрированы. Теперь нужно восстановиться к следующей игре, чтобы выйти в плей-офф с первого места. Критика — часть процесса, мы к этому привыкли. Команда очень сплоченная и готова к такому. Самое важное — фокусироваться на нашей идее и на том, что тренер просит нас делать», — добавил он.

Португалия занимает второе место в группе K с 4 очками. В последнем туре группового турнира португальцы сыграют с Колумбией 28 июня.