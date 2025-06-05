Сборная Катара принимает Иран в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2026 года в четверг, 5 июня. Игра на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Дохе начинается в 21.15 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают телеканал «Старт Триумф» и сайт tvstart.ru.

Ход и результат игры Катар — Иран можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

05 июня 2025, 21:15. Suheim bin Hamad Stadium (Доха)

Соперники выступают в группе А, предыдущая встреча команд завершилась победой иранцев со счетом 4:1. Иран возглавляет турнирную таблицу группы с 20 очками, обеспечив себе выход на ЧМ-2026. Катар располагается на четвертой строчке турнирной таблицы с 10 очками.

Финальный турнир чемпионата мира 2026 года с участием 48 сборных пройдет в США, Канаде и Мексике.