Босния и Герцеговина — Катар: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу
Сборные Боснии и Герцеговины и Катара сыграют на чемпионате мира-2026 24 июня
Сборные Боснии и Герцеговины и Катара сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в среду, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Следить за ключевыми событиями встречи Босния и Герцеговина — Катар можно в матч-центре на нашем сайте.
Босния и Герцеговина набрала 1 очко и занимает третье место в группе В, Катар с 1 очком располагается на последней строчке в квартете.
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