Сборные ОАЭ и Узбекистана встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные ОАЭ и Узбекистана встречаются в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в четверг, 5 июня. Игра на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби начинается в 19.00 по московскому времени.

Следить за ходом и результатом игры ОАЭ — Узбекистан можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч транслируют канал «Старт» и сайт tvstart.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

05 июня 2025, 19:00. ()

ОАЭ и Узбекистан выступают в группе А, предыдущая встреча соперников завершилась победой Узбекистана со счетом 1:0. ОАЭ располагаются на третьей строчке турнирной таблицы группы с 13 очками, Узбекистан идет вторым с 17 очками.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.