ОАЭ — Узбекистан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Сборные ОАЭ и Узбекистана встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные ОАЭ и Узбекистана встречаются в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в четверг, 5 июня. Игра на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби начинается в 19.00 по московскому времени.
Следить за ходом и результатом игры ОАЭ — Узбекистан можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч транслируют канал «Старт» и сайт tvstart.ru.
ОАЭ и Узбекистан выступают в группе А, предыдущая встреча соперников завершилась победой Узбекистана со счетом 1:0. ОАЭ располагаются на третьей строчке турнирной таблицы группы с 13 очками, Узбекистан идет вторым с 17 очками.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.
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