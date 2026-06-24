Сборные ЮАР и Южной Кореи встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 25 июня. Встреча пройдет на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени. Матч ЮАР — Южная Корея можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа A.

25 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))

ЮАР после двух туров идет с 1 очком. Южноафриканцы уступили Мексике (0:2) и сыграли вничью с Чехией. У корейцев 3 очка после победы над чехами (2:1) и поражения мексиканцам (0:1).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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