ЮАР — Южная Корея: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Сборные ЮАР и Южной Кореи встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в четверг, 25 июня. Встреча пройдет на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени. Матч ЮАР — Южная Корея можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
ЮАР после двух туров идет с 1 очком. Южноафриканцы уступили Мексике (0:2) и сыграли вничью с Чехией. У корейцев 3 очка после победы над чехами (2:1) и поражения мексиканцам (0:1).
Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.
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