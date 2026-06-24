Швейцария — Канада: стартовые составы

Сборные Швейцарии и Канады объявили стартовые составы на матч группового турнира ЧМ-2026. Игра стартует в 22.00 мск.

Швейцария: Кобель, Жаке, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Манзамби, Соу, Варгас, Эмболо.

Запасные: Келлер, Мвого, Амдуни, Аменда, Видмкр, Закария, Иттен, Кюмарт, Ндойе, Окафор, Ридер, Фасснахт, Эбишер, Яшари.

Канада: Крепо, Джонстон, Де Фужроль, Корнелиус, Ларейя, Бьюкенен, Шуаньер, Салиба, Ахмед, Дэвид, Ларин.

Запасные: Сен-Клер, Гудман, Промис, Олувасейи, Шаффельбург, Сигур, Бомбито, Дэвис, Миллар, Нельсон, Осорио, Уотерман, Эуштакиу.