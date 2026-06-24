Агент Барбоза: «Криштиану вернулся? В матче с Узбекистаном? А где же он был в играх с сильными соперниками?»

Португальский агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» заявил, что не включил бы Криштиану Роналду в число претендентов на «Золотой мяч».

Во вторник, 23 июня 41-летний форвард сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) и прервал серию из 10 игр без голов за сборную Португалии на чемпионатах мира и Европы.

— Криштиану вчера после финального свистка матча с Узбекистаном произнес: «Я вернулся!»

— Вернулся в матче с Узбекистаном? Хм. А где же он был раньше? В предыдущих 10 играх? Повторяю, я сейчас имею виду очень важные для нас матчи на чемпионатах мира и Европы. Тогда Криштиану сборной своими результативными действиями не помог. Он же, например, не забил Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022, не забил Франции в четвертьфинале Евро-2024. А сейчас вернулся в поединке с Узбекистаном? Ну хорошо... Я не злорадствую. Рад, что он забил. Но мы держим в голове ведь и предыдущие большие турниры. Что ж, ждем Колумбию.

— Для Роналду важно забить на этом ЧМ больше Месси, который отличился уже пять раз на турнире?

— Все знают о личных амбициях Криштиану. Однако, например, у нас был Эйсебио, который сыграл лишь на одном ЧМ и забил 9 мячей в 1966 году! Вчера Роналду его обошел. У него теперь 10 голов. Но, на секундочку, на шести турнирах. Все познается в сравнении.

— После двух туров на ЧМ кто для вас главный претендент на «Золотой мяч»?

— Конечно, Мбаппе, Месси. Кто еще? Кейн, несмотря на промах в матче с Ганой, и Ямаль. Пока так. Ну и давайте понаблюдаем за Бразилией во встрече с Шотландией. Думаю, Неймар выйдет на поле. Вот и оценим его нынешний уровень.

— Роналду в вашем списке по определению быть не может?

— Не думаю, что он сможет претендовать на этот трофей. Конечно, в футболе всякое бывает. Но, к сожалению, у нас больше не будет соперников уровня Узбекистана. Увы... А вот забьет ли Роналду в следующих матчах? Вопрос.

Португалия занимает второе место в группе K с 4 очками, Узбекистан идет на последней, четвертой строчке, команда еще не набрала ни одного очка на ЧМ-2026. В последнем туре групповой стадии турнира португальцы сыграют с Колумбией, а узбекистанцы — с ДР Конго.