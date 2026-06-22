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Сегодня, 12:00

С какого года проводится чемпионат мира по футболу, кто выиграл первый ЧМ

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Чемпионат мира по футболу 2026 года является 23-м по счету. Он проходит в Канаде, США и Мексике.

Первый чемпионат мира прошел в 1930 году в Уругвае, его выиграли хозяева турнира. Впослдествии чемпионаты проводились раз в четыре года (за исключением 1942 и 1946 годов).

Рекордсменами по количеству выигранных чемпионатов мира являются бразильцы: они становились чемпионами пять раз. По четыре победы — у Германии и Италии, Аргентина взяла три титула. Сборная Уругвая выиграла два чемпионата мира, включая первый в истории. Две победы также одержала Франция. По одному разу чемпионами становились англичане и испанцы.

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы: в финале ЧМ-2022 они победили французов.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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