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Сегодня, 18:57

Голы Урунова и Шомуродова принесли сборной Узбекистана победу над Киргизией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Узбекистана на выезде победила Киргизию в матче 2-го тура третьего этапа квалификации чемпионата мира — 3:2.

Победный гол на 72-й минуте забил экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов с передачи бывшего форварда «Ростова» Элдора Шомуродова. Сам Шомуродов также отличился на 17-й минуте. Еще один гол на 45+1-й минуте забил Хусниддин Аликкулов.

У хозяев отличились Джоэл Коджо (15-я минута) и Одилжон Абдурахманов (35-я).

Узбекистан (6 очков) лидирует в группе A после двух матчей. Киргизия (0) идет последней в таблице.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
10 сент, 17:00. ()
Киргизия
2:3
Узбекистан

Остон Урунов
Элдор Шомуродов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Киргизии по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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