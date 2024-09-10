Голы Урунова и Шомуродова принесли сборной Узбекистана победу над Киргизией

Сборная Узбекистана на выезде победила Киргизию в матче 2-го тура третьего этапа квалификации чемпионата мира — 3:2.

Победный гол на 72-й минуте забил экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов с передачи бывшего форварда «Ростова» Элдора Шомуродова. Сам Шомуродов также отличился на 17-й минуте. Еще один гол на 45+1-й минуте забил Хусниддин Аликкулов.

У хозяев отличились Джоэл Коджо (15-я минута) и Одилжон Абдурахманов (35-я).

Узбекистан (6 очков) лидирует в группе A после двух матчей. Киргизия (0) идет последней в таблице.