Узбекистан и Катар встретятся в заключительном, 10-м туре третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 10 июня. Матч на стадионе «Бунедкор» в Ташкенте (Узбекистан) начнется в 16.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут канал «Старт» и сайт tvstart.ru. Эфир начнется за 10 минут до игры, в 16.35 мск.

Следить за ключевыми событиями игры Узбекистан — Катар можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

10 июня 2025, 16:45. ()

Узбекистан (18 очков и 2-е место) и Катар (13 очков и 4-е место) на этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии выступают в одной группе с Ираном, ОАЭ, Киргизией и КНДР.