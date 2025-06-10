Узбекистан — Катар: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Узбекистан и Катар встретятся в матче отбора чемпионата мира-2026 10 июня
Узбекистан и Катар встретятся в заключительном, 10-м туре третьего раунда азиатского отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 10 июня. Матч на стадионе «Бунедкор» в Ташкенте (Узбекистан) начнется в 16.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут канал «Старт» и сайт tvstart.ru. Эфир начнется за 10 минут до игры, в 16.35 мск.
Следить за ключевыми событиями игры Узбекистан — Катар можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Узбекистан (18 очков и 2-е место) и Катар (13 очков и 4-е место) на этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии выступают в одной группе с Ираном, ОАЭ, Киргизией и КНДР.
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