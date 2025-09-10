Предварительная продажа билетов на ЧМ-2026 стартует 10 сентября

ФИФА объявила о проведении первого розыгрыша прав на покупку билетов на матчи чемпионата мира-2026 в США, Канаде и Мексике. Он стартует 10 сентября в 18:00 по московскому времени и продлится до 19 сентября включительно.

Те, кто будет выбран, получат уведомления начиная с 29 сентября, и им будет предоставлен временной интервал для покупки билетов с 1 октября. Участвовать в розыгрыше смогут только владельцы карт платежной системы Visa.

Второй розыгрыш состоится 27—31 октября, срок покупки — с середины ноября до начала декабря.

Третий этап продажи билетов пройдет после проведения жеребьевки финального этапа турнира 5 декабря.

Продажи будут ограничены четырьмя билетами на человека на матч, при этом никто не сможет приобрести более 40 билетов на весь турнир.

Ранее в ФИФА подтвердили, что впервые в истории на чемпионате мира будет применяться динамическое ценообразование, что означает, что цены будут меняться в зависимости от спроса на каждую игру. Изначально цена билетов будет варьироваться от 60 долларов США на матчи группового этапа до 6730 долларов на финал.