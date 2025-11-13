Азербайджан — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 20.00
Азербайджан и Исландия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 13 ноября
Сборные Азербайджана и Исландии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в четверг, 13 ноября. Игра состоится на стадионе «Бакселл Арена» в Баку (Азербайджан) и начнется в 20.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры Азербайджан — Исландия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.
В первом матче Исландия победила Азербайджан со счемто 5:0.
Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025 года по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
