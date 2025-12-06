Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

6 декабря 2025, 03:13

Анчелотти рассказал, сыграет ли Неймар на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, вызовет ли он нападающего «Сантоса» Неймара на чемпионат мира-2026.

«Я понимаю, что вас очень интересует Неймар. Хочу прояснить ситуацию. Сейчас декабрь, а чемпионат мира в июне. Когда я объявлю состав в мае, если Неймар будет достоин играть, если будет здоров, если будет лучше или на уровне с другими игроками, он сыграет на чемпионате мира, и точка», — приводит Globo Esporte слова Анчелотти.

33-летний бразилец не играл за сборную октября 2023 года. На его счету 79 голов и 59 голевых передач в 128 матчах на международном уровне.

Сборная Бразилии попала в одну группу с Шотландией, Гаити и Марокко. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп. В матче-открытии сыграют Мексика и ЮАР.

Итоги жеребьевки ЧМ-2026.Германии повезло, Англия вспомнит хорватские кошмары, Месси и Роналду могут встретиться в четвертьфинале. Итоги жеребьевки чемпионата мира
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Карло Анчелотти
Неймар Сантос
Футбол
Сборная Бразилии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер сборной Норвегии назвал жеребьевку ЧМ-2026 «шоу уродов»

Тухель — о жеребьевке ЧМ-2026: «Могли бы обойтись и без всего этого шоу»
Новости
RSS RSS
Все новости