Тренер сборной Норвегии назвал жеребьевку ЧМ-2026 «шоу уродов»

Главный тренер сборной Норвегиии Столе Сольбаккен оценил церемонию жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это своего рода «шоу уродов». Словно читаешь альбом с футбольными карточками, где есть и звезды прошлого, и ваши кумиры. Там есть тренерские легенды прошлого и настоящего, а также игроки, выигравшие чемпионат мира. Надо сказать, что на сцене было много развлечений. К счастью, мы уже закончили. Присуждение президенту США Дональду Трампу «Премии мира»? Очень заслуженно (улыбается)», — приводит NRK слова Сольбаккена.

Сборная Норвегии попала в группу I, где сыграют с Сенегалом, Францией и победителем стыков (Боливия/Суринам/Ирак).