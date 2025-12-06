Тухель — о жеребьевке ЧМ-2026: «Могли бы обойтись и без всего этого шоу»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил церемонию жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2026.

«Мне все это не очень нравится. Могли бы обойтись и без всего этого шоу. Мне это не нужно, но, конечно, это огромная сцена и грандиозное развлечение. Я прекрасно понимаю, что сегодня в футболе главное не то, что находится глубоко внутри. Главное — это представление, главное — развлечение. Конечно, мы хотим, чтобы наши болельщики гордились нами, и хотим сыграть важную роль на ЧМ-2026, который развлекает и, конечно же, приносит радость очень многим людям», — приводит BBC слова Тухеля.

Сборная Англии сыграет в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп. В матче-открытии сыграют Мексика и ЮАР.