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16 июня, 01:38

Источник: Неймар возобновит тренировки на поле на этой неделе

Павел Лопатко
Фото Getty Images

Возобновление тренировок нападающего сборной Бразилии Неймара на поле ожидается на этой неделе, сообщил журналист Андре Эрнан.

«Сегодня Неймар прошел обследование. Это были плановые контрольные тесты для проверки динамики восстановления после травмы. Все идет так, как и ожидалось. Неймар не выйдет на поле сегодня. Ожидается, что он будет тренироваться на поле в течение недели», — говорится в сообщении.

Ранее Конфедерация футбола Бразилии публиковала кадры, как 34-летний Неймар работает на велотренажере. До этого он получил травму икроножной мышцы.

Неймар в 128 матчах за сборную забил 79 голов и отдал 59 результативных передач. В том числе у него 8 голов и 4 передачи в 13 матчах на чемпионатах мира.

Сборная Бразилии 20 июня сыграет с Гаити во 2-м туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

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