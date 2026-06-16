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16 июня, 01:17

Тренер сборной Бельгии Гарсия — о матче с Египтом: «Важно то, что мы остались в игре»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ничью с Египтом (1:1) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Стартовый матч такого турнира, как чемпионат мира, всегда тяжелый, особенно против одной из лучших команд Африки, такой как Египет. Важно то, что мы остались в игре. Нам удалось сравнять счет благодаря игроку, вышедшему на замену, что показывает, насколько важен весь состав. Это была отличная игра между двумя очень хорошими командами», — цитирует французского специалиста сайт Международной федерации футбола.

Бельгия занимает второе место в таблице группы G с 1 очком.

Ромелу Лукаку (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с&nbsp;Египтом 15&nbsp;июня.Лукаку вышел — и через 22 секунды заставил защитника забить автогол. Бельгия ушла от поражения с Египтом

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