Тренер сборной Бельгии Гарсия — о матче с Египтом: «Важно то, что мы остались в игре»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ничью с Египтом (1:1) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Стартовый матч такого турнира, как чемпионат мира, всегда тяжелый, особенно против одной из лучших команд Африки, такой как Египет. Важно то, что мы остались в игре. Нам удалось сравнять счет благодаря игроку, вышедшему на замену, что показывает, насколько важен весь состав. Это была отличная игра между двумя очень хорошими командами», — цитирует французского специалиста сайт Международной федерации футбола.

Бельгия занимает второе место в таблице группы G с 1 очком.

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