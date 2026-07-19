Источник: Месси получит «Золотой мяч», независимо от результата финала ЧМ-2026

Технический комитет Международной федерации футбола (ФИФА) в пятницу провел заседание, на котором обсуждались награды, которые будут вручаться после финала чемпионата мира-2026, сообщает аккаунт The Touchline.

По данным источника, на данном заседании было принято решение, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил «Золотой мяч», независимо от результата финале турнира.

39-летний Месси забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в семи матчах чемпионата мира-2026.

В финале ЧМ сборная Аргентины сыграет со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.