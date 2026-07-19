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Сегодня, 02:03

Англия победила Францию в матче за третье место на ЧМ-2026, Сака оформил хет-трик, Мбаппе — дубль

Павел Лопатко
Фото Reuters

Сборная Англии в американском Майами победила сборную Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026 — 6:4.

В первом тайме сборная Англии забила четыре безответных гола — отличились Деклан Райс (на 3-й минуте), Эзри Конса (на 18-й) и Букайо Сака (на 37-й и 45+1-й).

На 48-й минуте Килиан Мбаппе сделал счет 1:4, на 54-й минуте второй гол в ворота английской команды забил Брэдли Барколя, а на 66-й минуте Мбаппе сократил отставание до минимума.

На 87-й минуте Сака реализовал пенальти и оформил хет-трик. На 90+6-й минуте Усман Дембеле забил четвертый гол сборной Франции. Окончательный счет на 90+8-й минуте установил Джуд Беллингем.

Сборная Англии заняла третье место на ЧМ-2026. Это ее второе призовое место в истории чемпионатов мира. В 1966 году команда выиграла турнир.

Франция&nbsp;&mdash; Англия.Англия победила Францию: онлайн-трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2026
Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
19 июля, 00:05. Hard Rock Stadium (Майами)
Франция
4:6
Англия

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