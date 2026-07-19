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Сегодня, 11:40

Футболист «Зенита» Ерохин хотел бы увидеть победу Месси в финале чемпионата мира-2026

Алина Савинова

Участник чемпионата мира-2018 в составе сборной России, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Матч пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Лично мне хотелось бы победы Месси, чтобы он закончил на мажорной ноте. Тем не менее я думаю, что Испания своим футболом на чемпионате мира показала, что достойна победы на турнире. Аргентина прошла сложный путь, не было простых матчей, все на зубах, эмоциях, характере. Думаю, что фаворита нет, все решает один матч, но мне бы хотелось, чтобы Месси закончил с трофеем», — приводит ТАСС слова Ерохина.

В ночь с 18 на 19 июля Англия победила Францию (6:4) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

Источник: ТАСС
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