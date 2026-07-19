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Сегодня, 12:00

Испания — Аргентина, ЧМ-2026: список лучших бомбардиров и ассистентов команд

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 в воскресенье, 19 июля.

Лучшие бомбардиры Испании на ЧМ-2026:

  • Микель Оярсабаль — 5
  • Педро Порро — 2
  • Микель Мерино — 2
  • Алекс Баэна — 1
  • Фабиан Руис — 1
  • Ламин Ямаль — 1

Лучшие ассистенты Испании на ЧМ-2026:

  • Марк Кукурелья — 2
  • Дани Ольмо — 2
  • Маркос Льоренте — 1
  • Алекс Баэна — 1
  • Эмерик Ляпорт — 1
  • Микель Оярсабаль — 1
  • Ферран Торрес — 1

Лучшие бомбардиры Аргентины на ЧМ-2026:

  • Лионель Месси — 8
  • Лаутаро Мартинес — 3
  • Энцо Фернандес — 2
  • Джовани Ло Чельсо — 1
  • Лисандро Мартинес — 1
  • Кристиан Ромеро — 1
  • Хулиан Альварес — 1
  • Алексис Макаллистер — 1

Лучшие ассистенты Аргентины на ЧМ-2026:

  • Лионель Месси — 4
  • Хосе Мануэль Лопес — 1
  • Факундо Медина — 1
  • Гонсало Монтиэль — 1
  • Николас Гонсалес — 1
  • Родриго де Пауль — 1
  • Лисандро Мартинес — 1
  • Алексис Макаллистер — 1
  • Лаутаро Мартинес — 1

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ходом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

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