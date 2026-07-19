Испания — Аргентина, ЧМ-2026: список лучших бомбардиров и ассистентов команд
Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале ЧМ-2026
Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 в воскресенье, 19 июля.
Лучшие бомбардиры Испании на ЧМ-2026:
- Микель Оярсабаль — 5
- Педро Порро — 2
- Микель Мерино — 2
- Алекс Баэна — 1
- Фабиан Руис — 1
- Ламин Ямаль — 1
Лучшие ассистенты Испании на ЧМ-2026:
- Марк Кукурелья — 2
- Дани Ольмо — 2
- Маркос Льоренте — 1
- Алекс Баэна — 1
- Эмерик Ляпорт — 1
- Микель Оярсабаль — 1
- Ферран Торрес — 1
Лучшие бомбардиры Аргентины на ЧМ-2026:
- Лионель Месси — 8
- Лаутаро Мартинес — 3
- Энцо Фернандес — 2
- Джовани Ло Чельсо — 1
- Лисандро Мартинес — 1
- Кристиан Ромеро — 1
- Хулиан Альварес — 1
- Алексис Макаллистер — 1
Лучшие ассистенты Аргентины на ЧМ-2026:
- Лионель Месси — 4
- Хосе Мануэль Лопес — 1
- Факундо Медина — 1
- Гонсало Монтиэль — 1
- Николас Гонсалес — 1
- Родриго де Пауль — 1
- Лисандро Мартинес — 1
- Алексис Макаллистер — 1
- Лаутаро Мартинес — 1
«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ходом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.
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