Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале ЧМ-2026

Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 в воскресенье, 19 июля.

Лучшие бомбардиры Испании на ЧМ-2026:

Микель Оярсабаль — 5

Педро Порро — 2

Микель Мерино — 2

Алекс Баэна — 1

Фабиан Руис — 1

Ламин Ямаль — 1

Лучшие ассистенты Испании на ЧМ-2026:

Марк Кукурелья — 2

Дани Ольмо — 2

Маркос Льоренте — 1

Алекс Баэна — 1

Эмерик Ляпорт — 1

Микель Оярсабаль — 1

Ферран Торрес — 1

Лучшие бомбардиры Аргентины на ЧМ-2026:

Лионель Месси — 8

Лаутаро Мартинес — 3

Энцо Фернандес — 2

Джовани Ло Чельсо — 1

Лисандро Мартинес — 1

Кристиан Ромеро — 1

Хулиан Альварес — 1

Алексис Макаллистер — 1

Лучшие ассистенты Аргентины на ЧМ-2026:

Лионель Месси — 4

Хосе Мануэль Лопес — 1

Факундо Медина — 1

Гонсало Монтиэль — 1

Николас Гонсалес — 1

Родриго де Пауль — 1

Лисандро Мартинес — 1

Алексис Макаллистер — 1

Лаутаро Мартинес — 1

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026. Следить за ходом игры Испания — Аргентина можно также в матч-центре на нашем сайте.