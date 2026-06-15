Гранат — о сборной Испании: «Будет интересно понаблюдать за их командой»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Испания — Кабо-Верде на чемпионате мира-2026.

«Для испанцев хорошо вкатываться в чемпионат с такой игры, потому что если будут какие-то недочеты, то их можно сразу увидеть и решить. Наверное, это больше подготовительная игра для них. Но за их командой будет интересно понаблюдать на турнире», — сказал Гранат «СЭ».

Матч состоится 15 июня в 19:00 по московскому времени.

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