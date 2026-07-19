Дональд Трамп посетил финал чемпионата мира по футболу

Президент США Дональд Трамп прибыл на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси/Нью-Йорк, США) перед началом финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной. Компанию главе страны-хозяйки турнира составила его супруга Мелания.

На трибунах присутствуют король Испании Фелипе VI с семьей, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни. В вип-ложе также находится президент ФИФА Джанни Инфантино.

Это первая игра ЧМ-2026, которую посетил Трамп. После матча президент США вместе с Инфантино должен вручить победителю кубок мира.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня в США, Мексике и Канаде. Финал Испания — Аргентина начинается в 22.00 (мск).

Испанцы могут стать чемпионами мира во второй раз в истории, аргентинцы — в четвертый. Также Аргентина будет защищать титул — она взяла золото на ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.