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Сегодня, 21:58

Дональд Трамп посетил финал чемпионата мира по футболу

Сергей Филин
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси/Нью-Йорк, США) перед началом финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной. Компанию главе страны-хозяйки турнира составила его супруга Мелания.

На трибунах присутствуют король Испании Фелипе VI с семьей, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни. В вип-ложе также находится президент ФИФА Джанни Инфантино.

Это первая игра ЧМ-2026, которую посетил Трамп. После матча президент США вместе с Инфантино должен вручить победителю кубок мира.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня в США, Мексике и Канаде. Финал Испания — Аргентина начинается в 22.00 (мск).

Испанцы могут стать чемпионами мира во второй раз в истории, аргентинцы — в четвертый. Также Аргентина будет защищать титул — она взяла золото на ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.

Испания&nbsp;&mdash; Аргентина: онлайн-трансляция финала чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ
Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу
Дональд Трамп

Чемпионат мира по футболу 2026

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