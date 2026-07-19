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Алонсо — о Месси на ЧМ-2026: «Думаю, он играет лучше, чем мы все ожидали»

Алина Савинова

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился мнением об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

39-летний футболист отметился 8 голами и 4 результативными передачами в семи матчах турнира. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026, уступая только французу Килиану Мбаппе, на счету которого 10 голов и 4 результативные передачи в восьми играх.

«Честно говоря, думаю, он играет лучше, чем мы все ожидали. Он выглядит очень свежим. Он очень умен и решает исход матчей», — приводит COPE слова Алонсо.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет против Испании. Решающий матч пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) в 22.00 по московскому времени.

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