Вальверде — о матче Саудовская Аравия — Уругвай: «Мы сами все отдали. Нужно быть честными»

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде прокомментировал ничью с Саудовской Аравией (1:1) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы сами все отдали. Нужно быть честными. Мы подарили им первый тайм. Мы не играли так, как тренировались. Это не было тем, к чему мы стремились. Мы слишком торопились. Мы хотели выиграть матч уже в первую минуту. Иногда нужно немного больше терпения и просто играть в свою игру. Во втором тайме мы сильно прибавили», — цитирует 27-летнего футболиста AP.

Уругвай с 1 очком занимает первое место в таблице группы H ЧМ-2026. 22 июня он сыграет с Испанией.

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