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16 июня, 06:08

ЧМ-2026, результаты 15-16 июня: Испания сыграла вничью с Кабо-Верде, Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Getty Images
Матчи 1-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу

Вечером 15 июня на ЧМ-2026 Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) в Атланте (США), а Бельгия разошлась миром с Египетом (1:1) в Сиэтле (США).

В ночь на 16 июня прошли еще два матча турнира. В Майами состоялась игра Саудовская Аравия — Уругвай (1:1), а в Лос-Анджелесе Иран и Новая Зеландия сыграли вничью (2:2).

15 июня, понедельник

Чемпионат мира. Группа H.
15 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Испания
0:0
Кабо-Верде
Чемпионат мира. Группа G.
15 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)
Бельгия
1:1
Египет

16 июня, вторник

Чемпионат мира. Группа H.
16 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Саудовская Аравия
1:1
Уругвай
Чемпионат мира. Группа G.
16 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Иран
2:2
Новая Зеландия

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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