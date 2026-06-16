ЧМ-2026, результаты 15-16 июня: Испания сыграла вничью с Кабо-Верде, Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем и другие матчи

Матчи 1-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу

Вечером 15 июня на ЧМ-2026 Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) в Атланте (США), а Бельгия разошлась миром с Египетом (1:1) в Сиэтле (США).

В ночь на 16 июня прошли еще два матча турнира. В Майами состоялась игра Саудовская Аравия — Уругвай (1:1), а в Лос-Анджелесе Иран и Новая Зеландия сыграли вничью (2:2).

15 июня, понедельник

Чемпионат мира. Группа H.

15 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Чемпионат мира. Группа G.

15 июня, 22:00. Lumen Field (Сиэтл)

16 июня, вторник

Чемпионат мира. Группа H.

16 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Чемпионат мира. Группа G.

16 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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