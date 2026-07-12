Инфантино о Трампе: «Он смотрит все матчи и получает большое удовольствие от ЧМ-2026»

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал, следит ли президент США Дональд Трамп за ходом ЧМ-2026.

— Вы уже получали какие-либо отзывы от Дональда Трампа?

— Да, мы регулярно общаемся. Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевизору.

— Почему он до сих пор не появился на стадионе? Из-за слишком серьезных мер безопасности?

— Нет, нет. Думаю, у него все же есть и другие дела... А если бы он приехал на стадион, люди начали бы спрашивать: «Что он делает на футболе, когда в мире происходит столько событий?» Я постоянно поддерживаю связь с ним и его администрацией, которая отлично справляется с организацией чемпионата мира.

— Но планируется, что после финала вы вместе с Трампом вручите победителю кубок.

— Да, надеюсь, мы вместе вручим трофей после финала. Именно так и было запланировано. Так происходило и раньше: президент страны, принимающей финальный матч, вручает кубок вместе с президентом ФИФА, — приводит слова Инфантино Bluewin.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. 12 июля определись все пары полуфинала. Франция сыграет с Испанией, а Англия встретится с Аргентиной.