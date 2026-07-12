Пап Тиав уволен с поста главного тренера сборной Сенегала

Федерация футбола Сенегала (FSF) объявила о начале процедуры увольнения главного тренера сборной Папа Тиава и его тренерского штаба.

Специалист возглавлял национальную команду Сенегала с 2024 года.

«После тщательной оценки спортивных результатов и перспектив национальной команды исполнительный комитет счел необходимым начать эту процедуру в интересах сенегальского футбола», — говорится в заявлении FSF.

В 2026 году сборная Сенегала под руководством Тиава выиграла Кубок африканских наций, однако позднее Африканская конфедерация футбола присудила ей поражение из-за поведения тренера и игроков во время финального матча против сборной Марокко.

На чемпионате мира-2026 сенегальцы дошли до 1/16 финала, где уступили Бельгии со счетом 2:3 в дополнительное время.