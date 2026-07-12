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Сегодня, 11:15

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу: список трансляций и комментаторов

Опубликовано расписание трансляций 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Чемпионат мира по футболу — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи полуфинала пройдут во вторник и среду, 14 и 15 июля. В 1/2 финала турнира вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина. «СЭ» публикует расписание трансляций чемпионата мира по футболу.

Расписание 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

14 июля. 22.00. Даллас. Франция — Испания — «Кинопоиск»

15 июля. 22.00. Атланта. Англия — Аргентина — «Матч ТВ»

«Кинопоиск» в рамках долгосрочного сотрудничества с федеральным каналом «Матч ТВ» будет эксклюзивно среди онлайн-платформ транслировать 24 матча группового этапа и 11 матчей плей-офф, включая 1 полуфинал и матч за 3-е место.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в трех странах — США, Канаде и Мексике. Мундиаль принимают 16 стадионов в 16 городах. В финальном турнире впервые в истории принимают участие 48 сборных.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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