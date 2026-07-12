Сетка 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу: все пары, полный список

Чемпионат мира по футболу — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи полуфинала пройдут 14 и 15 июля. В четвертьфинале Франция победила Марокко со счетом 2:0, Испания обыграла Бельгию (2:1), Англия в добавочное время выбила Норвегию (2:1), Аргентина прошла Швейцарию (3:1 в добавочное время).

В полуфинал турнира вышли Франция, Испания, Англия и Аргентина. «СЭ» публикует сетку чемпионата мира по футболу.

1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

14 июля. 22.00. Даллас. Франция — Испания.

15 июля. 22.00. Атланта. Англия — Аргентина.

Матч за третье место ЧМ-2026 по футболу

19 июля. 00.00. Майами.

Финал ЧМ-2026 по футболу

19 июля. 22.00. Нью-Йорк/Нью-Джерси.

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