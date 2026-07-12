Месси — о полуфинале ЧМ-2026: «Я играл против всех, кроме Англии. Это будет здорово»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира-2026 против сборной Англии.

В четвертьфинальном матче в воскресенье Аргентина в дополнительное время обыграла Швейцарию со счетом 3:1. 39-летний Месси отметился результативной передачей.

«Играть против Англии — это особенное чувство, потому что они сильны, а матчи с топ-сборными всегда особенные. Это первый раз, когда я сыграю с ними. Я играл против всех, кроме Англии, так что это будет здорово и с этой стороны», — приводит Mundo Deportivo слова Месси.

Также он рассказал, какого настроя будет придерживаться на игру с англичанами.

«Нужно прожить этот матч как то, чем он является: полуфинал чемпионата мира против мощной, великой команды. Нужно постараться подойти в наилучшем состоянии, чтобы снова бороться. Мы потратили много сил, и иногда это заметно. Будем готовиться к этому», — добавил форвард.

Аргентина встретится с Англией в Атланте (США) в среду, 15 июля. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.