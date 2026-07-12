Вратарь Швейцарии Кобель: «Несправедливо, что у нас не было шанса решить все с Аргентиной в серии пенальти»

Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель подвел итоги матча против Аргентины (1:3) в четвертьфинале ЧМ-2026.

«Я горжусь тем, чего мы смогли добиться, и тем, что сегодня снова отдали все силы. Мы были на подъеме и играли с сердцем. Поэтому так больно вылетать именно таким образом», — приводит слова Кобеля Blick.

Также вратарь оценил эпизод с удалением нападающего швейцарцев Бриля Эмболо. На 72-й минуте он получил вторую желтую карточку за симуляцию.

«Я недостаточно хорошо видел этот эпизод. Но, учитывая то, как мы боролись, кажется несправедливым, что у нас не было шанса решить все в серии пенальти», — добавил Кобель.

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Англии. В другой паре Франция встретится с Испанией.