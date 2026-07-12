Защитник сборной Швейцарии Аканджи раскритиковал судейство в четвертьфинале ЧМ-2026

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи остался недоволен судейством в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины (1:3 доп. время).

Швейцарцы с 72-й минуты играли в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил нападающий Бриль Эмболо. У аргентинцев победный гол забил Хулиан Альварес, который вместе с Аканджи выступал за «Манчестер Сити».

«Когда матч закончился, я просто подумал, что очень горжусь этой командой. У Аргентины, по сути, не было моментов с игры. Я, к сожалению, знаю, что гол Хулиана Альвареса — не случайность. Я вообще не из тех, кто ругает судей. Но сегодня каждый малейший эпизод свистели в их пользу. Я никогда не играл в матче, где это было настолько односторонним, как сегодня. Ни одна их симуляция не была наказана. Им не показали ни одной желтой за первые 90 минут. А за эпизод с Брилем — сразу карточка. Но даже в меньшинстве мы сделали все, что могли», — приводит Blick слова Аканджи.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с Англией. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США).