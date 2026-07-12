Тренер сборной Швейцарии Якин: «Мы были сильнее Аргентины. Горжусь командой, мои футболисты — герои»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча против Аргентины (1:3) в четвертьфинале ЧМ-2026.

Швейцарцы играли в меньшинстве с 72-й минуты после удаления Бриля Эмболо.

«Если посмотреть на ход игры, то мы были сильнее соперника. Я горжусь командой и тренерским штабом, тем, как мы сражались — даже оставшись вдесятером. Инициатива была на нашей стороне, и мы как раз собирались провести атакующую замену непосредственно перед удалением. То, как мы боролись, показывает, сколько энергии и удовольствия от игры есть у этой команды. Для меня мои футболисты — настоящие герои», — приводит слова Якина Blick.

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Англии. В другой паре Франция встретится с Испанией.