Холанн об игре Беллингема в матче Англия — Норвегия: «Один из лучших игроков в мире»
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн оценил игру полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче между командами в четвертьфинале ЧМ-2026.
12 июля Норвегия уступила Англии (1:2, д.в.). Беллингем оформил дубль.
«Реал» и сборная Англии счастливы, что у них есть Джуд Беллингем, все хотят видеть его в своей команде. Он один из лучших игроков в мире», — приводит слова Холанна инсайдер Фабрицио Романо.
В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет против Аргентины. В другой паре Франция встретится с Испанией.
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