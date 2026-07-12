Холанн об игре Беллингема в матче Англия — Норвегия: «Один из лучших игроков в мире»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн оценил игру полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче между командами в четвертьфинале ЧМ-2026.

12 июля Норвегия уступила Англии (1:2, д.в.). Беллингем оформил дубль.

«Реал» и сборная Англии счастливы, что у них есть Джуд Беллингем, все хотят видеть его в своей команде. Он один из лучших игроков в мире», — приводит слова Холанна инсайдер Фабрицио Романо.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет против Аргентины. В другой паре Франция встретится с Испанией.