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Сегодня, 10:53

Месси рассказал, с какими трудностями столкнулась Аргентина в матче против Швейцарии

Алина Савинова

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признал, что победа над сборной Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира далась команде тяжело.

В воскресенье аргентинцы в дополнительное время обыграли соперника со счетом 3:1. 39-летний Месси провел на поле весь матч и отметился голевой передачей. Он установил рекорд чемпионатов мира по количеству игр в плей-офф (15).

«Это был трудный матч. Возможно, мы немного отошли назад после того, как забили. Нам было тяжело выходить из обороны, и в итоге мы стали просто выбивать мяч. Матч был сложным, но закончился хорошо. Потом, с их удалением, игра изменилась», — приводит Mundo Deportivo слова Месси.

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Также он обратился к болельщикам аргентинской сборной.

«Хорошо, что людям это нравится. Нелегко быть чемпионом, пройти через все, что мы выиграли, и после всего этого снова выйти в полуфинал чемпионата мира. Нужно наслаждаться этим, потому что мы не знаем, когда это случится снова. Мы отдохнем и восстановим силы, чтобы снова бороться, как делали до сих пор», — добавил футболист.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина 15 июля сыграет с Англией.

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