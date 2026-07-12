Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 08:48

Месси о выходе Аргентины в полуфинал ЧМ-2026: «Снова пришлось страдать, но мы никогда не перестаем верить»

Алина Савинова

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил победу над сборной Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В дополнительное время аргентинцы забили дважды и вырвали победу. С 72-й минуты они играли в большинстве.

«Снова пришлось страдать, но эта команда никогда не перестает верить. Мы снова в четверке лучших команд мира! Вперед, черт возьми!» — написал футболист в своих соцсетях.

39-летний Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству сыгранных матчей в плей-офф (15). Для него полуфинал ЧМ станет третьим в карьере. На этой стадии Аргентина 15 июля сыграет против Англии.

Сборная Аргентины радуется голу Хулиана Альвареса в&nbsp;ворота сборной Швейцарии в&nbsp;матче 1/4 финала ЧМ-2026.Чудо-гол Альвареса вывел Аргентину в полуфинал. Эмболо подставил Швейцарию симуляцией и глупым удалением

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Швеции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Холанн об игре Беллингема в матче Англия — Норвегия: «Один из лучших игроков в мире»
Месси — арбитру во время матча 1/4 финала ЧМ-2026: «Говори со мной вежливо»
Защитник сборной Аргентины Ромеро — о полуфинале ЧМ-2026: «Мы отдадим душу и оставим свои жизни на поле»
Вратарь Швейцарии Кобель: «Несправедливо, что у нас не было шанса решить все с Аргентиной в серии пенальти»
Аргентина снова страдала, но снова победила. Эту команду можно переиграть, но невозможно сломать
Пап Тиав уволен с поста главного тренера сборной Сенегала
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Якин об удалении Эмболо: «Не понимаю, как можно настолько ослаблять команду из-за подобного»

Пап Тиав уволен с поста главного тренера сборной Сенегала

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости