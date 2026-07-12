Месси о выходе Аргентины в полуфинал ЧМ-2026: «Снова пришлось страдать, но мы никогда не перестаем верить»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил победу над сборной Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В дополнительное время аргентинцы забили дважды и вырвали победу. С 72-й минуты они играли в большинстве.

«Снова пришлось страдать, но эта команда никогда не перестает верить. Мы снова в четверке лучших команд мира! Вперед, черт возьми!» — написал футболист в своих соцсетях.

39-летний Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству сыгранных матчей в плей-офф (15). Для него полуфинал ЧМ станет третьим в карьере. На этой стадии Аргентина 15 июля сыграет против Англии.