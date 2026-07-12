Суперкомпьютер Opta назвал сборную Франции главным фаворитом ЧМ-2026 перед полуфиналами

Суперкомпьютер Opta перед полуфиналами чемпионата мира-2026 обновил рейтинг фаворитов на победу в турнире.

Главным претендентом на титул остается Франция, компьютер оценивает шансы французов на победу в 34,05%. Второе место в рейтинге занимает Испания (23,45%). Далее располагаются Англия (21,94%) и Аргентина (20,55%).

В 1/4 финала Франция обыграла Марокко (2:0), Испания — Бельгию (2:1), Англия нанесла поражение Норвегии (2:1 доп. время), а Аргентина — Швейцарии (3:1 доп. время).

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал пройдет на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка 19 июля.