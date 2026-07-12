Инфантино: «Решение расширить ЧМ верное на сто процентов! Мы обсудим увеличение до 64 сборных»

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о расширении числа участников чемпионата мира.

На ЧМ-2026 впервые в истории играют 48 сборных вместо 32. С 1998 года на чемпионатах мира было по 32 команды.

— Можно ли уже сказать, что решение расширить чемпионат мира до 48 команд оказалось правильным?

— Да, на сто процентов! Турнир с участием 48 сборных оказался огромным успехом. Все команды показали высокий уровень. Сборные с каждого континента забивали голы и набирали как минимум одно очко. Девять из десяти африканских команд вышли в плей-офф. На прошлом чемпионате мира Африку представляли всего пять сборных. Это еще раз показывает, насколько важно дать шанс всем командам — предоставить им возможность сыграть на чемпионате мира.

— Уже звучат мнения, что число участников следует увеличить до 64.

— Безусловно, после завершения этого чемпионата мира этот вопрос будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах. Организуя чемпионат мира, важно делать его для всего мира, а не только для Европы и Южной Америки. Практически весь мир должен быть вовлечен. Каждая страна должна иметь возможность мечтать об участии в чемпионате мира. Мы видим, что уровень команд чрезвычайно высок и продолжает расти по всему миру. Если не давать небольшим странам шанс попасть на чемпионат мира, у них не будет достаточной мотивации продолжать развиваться, — приводит слова Инфантино Bluewin.

12 июля определись все пары полуфинала ЧМ-2026. Франция сыграет с Испанией, а Англия встретится с Аргентиной.