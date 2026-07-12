Фройлер — о матче Швейцарии с Аргентиной на ЧМ-2026: «Проигрывать после такого судейства очень больно»

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер прокомментировал судейство в четвертьфинале чемпионата мира-2026 против сборной Аргентины.

В воскресенье швейцарцы уступили сопернику в дополнительное время со счетом 1:3. На 72-й минуте они остались в меньшинстве после удаления нападающего Бриля Эмболо. В этом эпизоде главный арбитр Жоау Пиньейру сначала показал предупреждение аргентинцу Леандро Паредесу, но после просмотра видеоповтора судья изменил решение и назначил Эмболо желтую карточку, которая стала для игрока второй.

«Это разочарование и досада. Мы настраивались играть с огромной страстью. До удаления мы контролировали игру. Я не понимаю, как ВАР может вмешиваться в такой ситуации и в таком матче? Проигрывать вот так, после такого судейства, действительно очень больно. Мы творили историю, но сегодня хотели большего», — приводит Blick слова Фройлера.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина сыграет с Англией. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США).