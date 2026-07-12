Месси подарил Баджо футболку после победы Аргентины над Швейцарией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подарил футболку экс-игроку сборной Италии Роберто Баджо.

Это произошло после победы Аргентины над Швейцарией (3:1) в матче четвертьфинала ЧМ-2026.

Баджо опубликовал совместный снимок с 39-летним аргентинцем и его футболкой в соцсетях.

«Лео, спасибо за твой драгоценный подарок и твое внимание. Люблю тебя, мой друг», — подписал фото Баджо.

Летом 2025 года Месси и Баджо встретились на клубном чемпионате мира. Тогда итальянец подарил свою футболку аргентинцу.