Беллингем — о критике Тухелем игры сборной Англии: «Может, он не знает, каково играть против Холанна и Эдегора»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отреагировал на критику со стороны главного тренера Томаса Тухеля, который остался недоволен игрой национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира-2026 против сборной Норвегии (2:1 доп. время).

Беллингем оформил дубль в этом матче. После игры Тухель назвал выступление англичан «небрежным» и не соответствующим требуемому уровню.

«Ну, как угодно. Это была тяжелая работа, и мои мысли и благодарность — игрокам, которые проделали эту тяжелую работу на поле. Может, он [Тухель] не знает, каково играть в таких условиях против Эрлинга Холанна, Мартина Эдегора, Антонио Нусы, Александра Серлота. Это непростая команда для соперничества», — приводит Goal слова Беллингема.

Англия в полуфинале ЧМ-2026 сыграет с Аргентиной 15 июля.