Месси — арбитру во время матча 1/4 финала ЧМ-2026: «Говори со мной вежливо»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отчитал главного арбитра португальца Жуана Пиньейру во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2026 против сборной Швейцарии.

В воскресенье аргентинцы в дополнительное время обыграли швейцарцев со счетом 3:1. 39-летний Месси провел на поле весь матч и отметился голевой передачей. Он установил рекорд чемпионатов мира по количеству игр в плей-офф (15).

В первом тайме арбитр назначил штрафной у ворот Аргентины. Пока футболисты устанавливали стенку, Месси начал спорить с судьей по поводу нарушения и во время диалога попросил Пиньейру более уважительно относиться к нему.

«Говори со мной вежливо, с уважением. Я же с тобой говорю вежливо», — приводит La Nacion слова Месси.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина 15 июля сыграет с Англией.